الـأن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 “الشهادة الاعدادية” لجميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل آلاف الطلاب في مختلف المحافظات هو نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022، حيث ان هناك العديد من المحافظات التي قد اعلنت عن الرابط الخاص بالحصول على النتائج إلكترونيًا مثل محافظة الغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وبعض المحافظات الأخرى التي قد صدرت النتيجة الخاصة بهم اليوم الاربعاء الموافق يوم 16 فبراير 2022 حسب ما تم الإعلان عنه من قبل محافظي تلك المحافظات وبعد اعتماد النتيجة الخاصة بهم بشكل رسمي من قبل المحافظ، وللحصول على تفاصيل الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية تابعو السطور القادمة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022

في الآونة الزمنية الاخيرة تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الاول لمحافظة المنيا اليوم، حيث قد قال محافظ المنيا اليوم عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على الفيس بوك قائلًا “اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 للشهادة الإعدادية ، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 70.92%، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة ، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد مختار، وكيل لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم، وقد كان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111606 طالباً، حضر منهم 107599 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 76313 طالباً، بنسبة نجاح 70.92%”.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022

يمكن الان لجميع الطلاب في جميع محافظات الجمهورية التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022، حيث ان النتيجة تصدر من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي عن طريق إجراء الخطوات التالية: