نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. رابط نتائج القبول الموازي في العراق ومعدلات القبول في الجامعات العراقية 2021-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. نتائج القبول الموازي 2022 ومعدلات القبول في الجامعات العراقية 2021-2022 ينتظر الكثير من الطلاب في جميع انحاء العراق في هذا التوقيت للتعرف على نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022، حيث تقدم عدد كبير من الطلاب في جميع انحاء العراق خلال الفترة الاخيرة للالتحاق بالجامعات العراقية بالكليات والمعاهد المختلفة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الآن نتائج القبول الموازي في العراق 2022 عبر موقع وزارة التعليم العالي بالرقم الامتحاني وكيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالجامعات العراقية

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق رسميا عن الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي في العراق هذا العام بالجامعات العراقية في جميع انحاء العراق، حيث تقدم الطلاب خلال الفترة الماضية لتسجيل الرغبات الخاصة بالالتحاق بالجامعات العراقية في الكليات والمعاهد المختلفة بالتخصصات المختلفة، حيث يتم القبول في الجامعات العراقية بناء على النسب والمعدلات القبول التي كانت الوزارة قد اعلنت عنها رسميا خلال الفترة الماضية.

رابط موقع وزارة التعليم العالي استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفعيل الرابط الالكتروني الخاص باستخراج نتائج الطلاب الخاصة بالقبول الموازي في جميع انحاء العراق بالجامعات العراقية المختلفة، حيث تم العمل على الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالقبول الموازي خلال الساعات الاخيرة تمهيدا لطرح النتائج الالكترونية عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يتم استخراج النتائج مباشرة من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022 بالرقم الامتحاني

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميا الخطوات الالكترونية التي يتم من خلالها استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.