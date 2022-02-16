نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل الى حد كبير من أجل الحصول على تلك النتائج التي نتابع مع حضراتكم طريقة إجراء للاستعلام عنها أون لاين.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتائج القبول الموازي أو معدلات القبول الموازي يتزايد حولها الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل، حيث من المقرر على ان يتم الكشف عن نتائج القبول الموازي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتزايد حدة القلق والتوتر ما بين الطلاب والطالبات حول الحصول على تلك النتائج، بعد انتهي الطلاب والطالبات على تقديم طلبات القبول الموازي، عليه يتزايد الى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام والكشف عن تلك النتائج التي تم الإعلان عنها بعد الاشارة على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالقبول الموازي، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة على مستوى جميع المحافظات العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تم الاشارة على وصول عدد المقبولين بالقبول الموازي الى 22 الف طالب وطالبة، عليه اصبح بامكان الآن الطلاب المقبولين داخل القبول الموازي من إجراء التقديم على الجامعة او المعهد المرشحة إليهم واجراء الاستعلام على نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية سواء بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو خطوات جاءت بشكل مبسط وسهل للغاية فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان داخل الايقونة المخصصة لها.

النقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور امامكم النتائج بمنتهى السهولة معلنة أمام جميع الطلاب والطالبات.

علماً على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان نتائج القبول الموازي ستكون معلنة داخل شتي المحافظات العراقية اون لاين سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني على موقع وزارة التربيةوالتعليم العراقية.

معدلات القبول الموازي

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان معدلات القبول الموازي على مستوي كافة التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات بعدما ان تم الاعلان عن قبول مايقرب من 22 الف طالب وطالبة على مستوي كافة التخصصات التي جاءت امام جميع الطلاب والطالبات بشكل معتمد جاء على الشكل التالي:-

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٢_كلية طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.