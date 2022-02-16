عاجل.. مجلس الأمن الروسى: واشنطن توسع وجودها العسكرى فى القطب الشمالى

جدة - نرمين السيد - قال نائب سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى ميخائيل بوبوف،"إن الولايات المتحدة تطمح فى تحدى الحقوق المشروعة لروسيا فى منطقة القطب الشمالى من أجل الوصول دون أى عوائق إلى الموارد الطبيعية الموجودة فى هذه المنطقة وطريق البحر الشمالى".





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