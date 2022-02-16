العراق : تدمير مخزن للعتاد يعود لداعش بمحافظة صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة بقيادة اللواء العميد كاظم جابر محيسن وبالاشتراك مع قوة من مركز شرطة المعتصم، قامت بتنفيذ عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية فى ناحية "المعتصم" التابعة لقضاء سامراء".

وأضافت أن العملية أسفرت عن تدمير مخزن للعتاد تحت السيطرة يحتوى على 4 قنابل هاون عيار 60 ملم و3 قذائف مدفع ميدانى عيار 120 ملم وقذيفة مدفع نمساوى عيار 155 ملم و قنبلة هاون عيار 82 ملم، وتم معالجتها من قبل قوات الجهد الهندسى المرافقة لتنفيذ العملية.