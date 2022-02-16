نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهمة افتراس جديدة.. موعد مباراه التعاون والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه التعاون والاتحاد ، ضمن لقاءات الأسبوع الـ٢١ من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، ولحساب مباريات الدور الثاني، يستضيف مساء الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ ملعب ستاد استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، المواجهة القوية التي تجمع الاتحاد والتعاون ، حيث يسعى الأول للاحتفاظ بالصدارة والابتعاد عن المنافسين، فيما يأمل الأخير في انتصار جديد يقترب به من المنطقة الدافئة في الجدول.

في السطور القادمة نتعرف على جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراه التعاون والاتحاد والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات التعاون والاتحاد في الدوري السعودي .

مباراه التعاون والاتحاد

مواجهة جديدة، لم يحسمها لقاء الدور الأول، تجمع الخميس المقبل، فريقا الاتحاد والتعاون ، واللذان يدخلان اللقاء بدوافع عديدة للفوز.

فالعميد يسعى لتحقيق الانتصار الـ١١ على التوالي والـ١٦ هذا الموسم، من أجل إحكام السيطرة على صدارة دوري المحترفين السعودي .

فيما يطمح الذئاب إلى انتصار ثاني يؤمن به موقعه في جدول الترتيب، بعد سلسلة انكسارات كادت تدخل الفريق في دوامة الخطر وصراع البقاء، قبل ١٠ أسابيع على نهاية المسابقة.

فيما يلي نستعرض ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة ٢١ :

مع نادي الاتحاد السعودي نبدأ تغطيتنا، والذي يقدم واحدًا من أجمل مواسمه، ويقترب من تحقيق اللقب التاسع في تاريخه.

حاليًا يتصدر النمور البطولة برصيد ٤٧ نقطة وصافي (٢٨) هدفًا.

حيث فاز الإتي هذا الموسم في ١٥ مباراة وتعادل في اثنتين وخسر في مثلهما.

وفي آخر ٥ مباريات خاضهم المونديالي، حقق العلامة الكاملة.

حيث فاز على كل من الفيحاء بثنائية نظيفة ثم الرائد (٢-١)، والفيصلي بهدف.

واكتسح العميد أبها برباعية، قبل أن يُجهز على النصر في الكلاسيكو السعودي بنتيجة (٣-٠).

على الجهة المقابلة، يعول نادي التعاون السعودي على عاملي الأرض والجمهور، من أجل إلحاق الهزيمة الثالثة ب الإتي هذا الموسم.

وخلال الموسم الجاري، ظفر سكري القصيم ب٥ انتصارات، و٦ تعادلات، ولكن ذاق مرارة الخسارة ٩ مرات.

وفي مبارياته الخمس الأخيرة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، حصد التعاون ٧ نقاط.

إذ فاز الفريق القصيمي على كل من الحزم (٢-١) والرائد في ديربي القصيم بثلاثية بيضاء.

وتعادل إيجابيًا مع أهلي جدة (١-١).

غير أنه خسر أمام حامل اللقب “الهلال” بنتيجة (٢-٣)، وأمام النصر بهدف.

هذا، ويشهد الأسبوع الـ٢١ من الدوري السعودي مواجهة لا تقل قوة عن لقاء النمور والذئاب ، حيث مباراة الهلال والشباب في ديربي الرياض الجديد، التي يسعى من خلالها الزعيم لمصالحة جماهيره، بعد انتكاسة مونديال الأندية الأخير.

تاريخ مواجهات التعاون والاتحاد

تاريخيًا جمعت فريقا الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي ٢٩ مواجهة.

فاز الاتحاد في ١٦ مواجهة، بينما حقق التعاون الفوز في ٦ لقاءات، وحسم التعادل نتيجة ٧ مباريات.

وعلى صعيد الأهداف المسجلة في مواجهات التعاون ضد الاتحاد ، فوفق ما جمعناه في “ثقفني”، أحرز الإتي ٦٢ هدفًا، واستقبلت شباكه ٤٣ هدفًا.

أما عن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي ، فكانت الفوز بنتيجة (٥-٣)، والتي تقاسمها الفريقان، وكانت أكبر نتيجة فوز حققها كل منهما على الآخر.

البداية كانت مع العميد، حيث فاز بالنتيجة المذكورة، في لقاء الدور الأول من دوري زين السعودي للمحترفين موسم ٢٠١٢/٢٠١١ ، والذي توج الشباب بلقبه.

وثأر سكري القصيم من خسارته، بالنتيجة ذاتها، في مواجهة الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم ٢٠١٩/٢٠١٨ ، والذي ظفر بلقبه نادي النصر.

موعد مباراه التعاون والاتحاد والقنوات الناقلة

تقام المواجهة القوية، مساء الخميس، في تمام السادسة والنصف وخمس دقائق ( ٦:٣٥ م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف وخمس دقائق ( ٥:٣٥ م )، الثالثة والنصف وخمس دقائق ( ٣:٣٥ م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الاتحاد ضد التعاون ، فكما تألفنا في “ثقفني” يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عن القيادات التحكيمية للمباريات قبيل انطلاقها بساعات.

ستقوم قنوات SSC الرياضية ( الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي ) ببث أحداث اللقاء.

أما عن معلق مباراة التعاون والاتحاد ، فوفق مصادر تابعتها “ثقفني” فهو المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة، على كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة الاتحاد والتعاون والقنوات الناقلة ، ورحلة وترتيب الناديين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري ، وأخيرًا تاريخ لقاءات التعاون والاتحاد في الدوري السعودي .