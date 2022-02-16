عون: مستعدون لبحث اقتراحات أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

دوت الخليج :- أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، عن استعداد بلاده للبحث في النقاط التي طرحها الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال لقاء عون مع هوكشتاين، في قصر بعبدا شرقي العاصمة بيروت، بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، اطلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أن هوكشتاين قدم اقتراحات (لم يتم الكشف عن تفاصيلها) "سيتم دراستها انطلاقا من إرادة الوصول إلى حلول لهذا الملف، وسوف يستمر التواصل مع الجانب الأمريكي تحقيقا لهذه الغاية".

وأكد عون لهوكشتاين استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها والتي سيتم استكمالها لاحقا، بحسب البيان.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع هوكشتاين، في السراي الحكومي ببيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي، اطلعت عليه الأناضول.

وخلال اللقاء، جرى بحث الاقتراحات الجديدة التي يحملها هوكشتاين. وقال ميقاتي إنه سيتشاور بشأنها مع كل من عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لتحديد الموقف اللبناني منها.

والأربعاء، قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، عقب لقائه هوكشتاين، إن "المؤسسة العسكرية مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية بشأن ترسيم الحدود"، وفق بيان لقيادة الجيش.

ومساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة.

لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما ترفضه تل أبيب.

وبدأ هوكشتاين، الثلاثاء، زيارة لبيروت يبحث خلالها مع مسؤولين لبنانيين مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض، أحدثها في 4 مايو/ أيار الماضي.

المصدر : الاناضول