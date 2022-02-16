وزير الخارجية السورى يبحث مع المبعوث الأممى مستجدات العملية السياسية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السورى الدكتور فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية فى البلاد.





وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الجانبين بحثا أيضا التطورات ذات الصلة بالوضع فى سوريا، بما فى ذلك الجهود التى تقوم بها الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات. وأكد المقداد أن استمرار وجود احتلال فى أجزاء من الأراضى السورية ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولى وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مجددا تأكيده أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد هى السبب الأساس فى معاناة السوريين. من جانبه، عرض المبعوث الخاص بيدرسون نتائج الجولات التى قام بها على عدد من الدول مؤخرا والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.

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