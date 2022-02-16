بوتين: روسيا والبرازيل تدعوان إلى نظام عالمى متعدد الأقطاب  

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال موجز صحفى فى أعقاب المحادثات بين الرئيسين، اليوم الأربعاء: "تدعو دولتانا إلى بلورة نظام عالمى متعدد الأقطاب يستند إلى القانون الدولى فى ظل دور منظمة الأمم المتحدة المنسق".

وأضاف الرئيس الروسى: "أن الطرفين أكدا تمسكهما بمبادئ التعددية وحل النزاعات بطرق سياسية ودبلوماسية".

ووقع الرئيسان الروسى والبرازيلى فى ختام مباحثاتهما اليوم فى موسكو إعلانا مشتركا يتضمن مواقف البلدين من القضايا الدولية، ويؤكد على تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون بينهما فى كافة المجالات.