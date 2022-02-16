عاجل.. الناتو : روسيا تسعى لإرهاب الدول الأوروبية حتى يتم القبول بمطالبها

جدة - نرمين السيد - وذكر الأمين العام لحلف الناتو، بحسب "سكاى نيوز"، أنه من حق أى دولة أن تقرر أن تكون حليفا للناتو أو تنضم إليه، مشيرًا إلى أنهم مستعدين للإصغاء للمطالب الأمنية الروسية، وأنه من الممكن التوصل إلى اتفاقيات مع روسيا.

وشدد الأمين العام لحلف الناتو، على أن حلف شمال الأطلسى "دفاعى" ولا يشكل تهديدا لروسيا، مشيرًا إلى أن التعزيزات العسكرية فى شرق أوروبا هدفها مواجهة التهديدات الروسية.

ولفت إلى أن روسيا لوحت باستخدام القوة ضد جيرانها، ومن حق الحلف الدفاع عن نفسه مع استعداد روسيا لتحدى أمننا

واتهم "ستولتنبرج"، روسيا بأنها تسعى لإرهاب الدول الأوروبية حتى يتم القبول بمطالبها.