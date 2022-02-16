حادثة خطيرة بين مقاتلات روسية وأميركية فوق البحر المتوسط

كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية، عن حوادث "مقلقة" تضمنت تحليق طائرات روسية وأميركية على مقربة خطيرة من بعضها البعض.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال مسؤولون دفاعيون أميركيون، إن الطائرات الأميركية والروسية العاملة في البحر الأبيض المتوسط ​، حلقت بشكل خطير بالقرب من بعضها البعض في ثلاث حوادث منفصلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك حادث اقتربت فيه طائرتا البلدين على بعد 5 أقدام من بعضهما البعض.

وأكد المسؤولون إن الحوادث التي وقعت في المجال الجوي الدولي يومي الجمعة والسبت، شملت ثلاث مقاتلات روسية من طراز "سو-35"، والتي عبرت إلى مسار ثلاث طائرات استطلاع أميركية من طراز "بي 8 أيه".

وأشار المسؤولون إن البنتاغون قيم اثنين من "المواجهات الجوية" على أنها غير آمنة، والثالثة على أنها غير مهنية.

وقال المسؤولون إن هذه الحوادث تمثل أول مواجهات من هذا القبيل بين الطائرات الروسية والأميركية منذ 2020.

وكشف المسؤولون عن "إعلانهم لقلقهم" للمسؤولين الروس من خلال القنوات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، النقيب البحري مايك كافكا، إنه بينما لم يصب أحد بأذى، فإن مثل هذه المواجهات يمكن أن تؤدي إلى حسابات خاطئة قد تؤدي إلى نتائج أكثر خطورة.