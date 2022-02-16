سفارة أوكرانيا بالقاهرة تحتفل بيوم الوحدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، أن موظفى سفارة أوكرانيا بالقاهرة قاموا اليوم بمراسم رفع العلم الوطنى لأوكرانيا وعزفوا النشيد الوطنى لأوكرانيا، احتفالا بهذه المناسبة.

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