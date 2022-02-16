نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات مكتبة جرير 60% على الهواتف و الشاشات حتى نهاية فبراير مع هدايا مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات مكتبة جرير 60% على الهواتف و الشاشات حتى نهاية فبراير مع هدايا مجانية، تتوفر مجموعة عروض مذهلة على الهواتف لدى مكتبة جرير، حيث يتوفر هاتف شاومي 11 تي برو سعة 256 جيجا بايت و 12 جيجا رام مع تقنية الجيل الخامس باللون الأزرق السماوي، بسعر 2399 ريال بدلا من 2699 ريال خصم 11%، يتوفر كذلك عرض خاص على هاتف سامسونج جالاكسي زد فيليب 3 سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام، مع تقنية الجيل الخامس باللون الكريمي، الأخضر والأسود بسعر 3699 ريال وهدايا مجانية بقيمة 569 ريال ضمن عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية.

تخفيضات مكتبة جرير على الهواتف

يتوفر عرض خاص على هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 3 سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام مع تقنية الجيل الخامس باللون الأسود، الأخضر والفضي، بسعر عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية 6599 ريال وهدايا مجانية بقيمة 569 ريال، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير حتى نهاية فبراير هاتف هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام تقنية الجيل الرابع باللون الأسود و الأزرق، بسعر 1599 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 15%.

عروض جرير حتى نهاية فبراير

يتوفر ضمن عرض خاص حتى نهاية فبراير هاتف أبل أيفون 12 سعة 64 جيجابايت تقنية الجيل الخامس باللون الأزرق، الأبيض، البنفسجي والأسود، بسعر 3349 ريال و سعة 64 جيجابايت بسعر 3099 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات الهواتف الذكية مكتبة جرير عرض خاص على سامسونج جالاكسي S 21 FE سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام، مع تقنية الجيل الخامس باللون الأخضر، البنفسجي، الرمادي والأبيض بسعر 2799 ريال.

يتوفر ضمن عروض جرير حتى نهاية فبراير هاتف أبل أيفون 11 سعة 64 جيجا بايت مع تقنية الجيل الرابع باللون البنفسجي، الأسود والأبيض، بسعر 2599 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن تخفيضات مكتبة جرير على الهواتف الذكية سامسونج جالاكسي S 21 ألترا سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام، تقنية الجيل الخامس بسعر 4499 ريال بدلا من 5399 ريال خصم 16%.

عروض الشاشات مكتبة جرير

تتوفر شاشة هايسنس 50 بوصة مع تقنية 4k الترا اتش دي LED تلفزيون ذكي، بسعر عروض مكتبة جرير حتى نهاية فبراير 1699 ريال بدلا من 1999 ريال خصم 15% وهدايا بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات مكتبة جرير على الشاشات تلفزيون هاير 65 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي DLED تلفزيون أندرويد، بسعر 2649 ريال بدلا من 4899 ريال توفير 2250 ريال خصم 45%.

تخفيضات جرير 60% على الشاشات

تتوفر تي سي ال شاشة 50 بوصة دقة 4K الترا اتش دي LED تلفزيون أندرويد، ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير بسعر 1799 ريال بدلا من 2549 ريال خصم 29%، يتوفر عرض حتى نهاية فبراير تي سي ال 55 بوصة دقة 4K الترا اتش دي LED تلفزيون أندرويد، بسعر 1999 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 16% وهدايا مجانية بقيمة 399 ريال.

يتوفر ال جي 55 بوصة دقة نانو سل 4K الترا اتش دي LED تلفزيون ذكي باللون الفضي، عرض حتى نهاية فبراير بسعر 2999 ريال بدلا من 7499 ريال توفير 4500 ريال خصم 60%، يتوفر تلفزيون سكاي ورث 58 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي DLED تلفزيون أندرويد، بسعر 2099 ريال بدلا من 2699 ريال خصم 22% ضمن تخفيضات مكتبة جرير على الشاشات.