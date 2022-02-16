نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية أهم الشروط المطلوبة ومزايا وعيوب القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية أهم الشروط المطلوبة ومزايا وعيوب القرض. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم مختلف الدعم للمواطن السعودي. كما تختلف صور الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطن ما بين دعم مادي ودعم معنوي. كما إن الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية يتم تقديمها بغرض الارتقاء من مستوى المعيشة لجميع مواطني المملكة. وكذلك فهي تمد لهم يد العون من أجل توفير مختلف متطلباتهم واحتياجاتهم الشخصية. ويعتبر أكثر ما يهم مواطني المملكة هو القرض العقاري الذي يمكنهم من توفير سكن أدمي للعيش به. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم شروط الحصول على البر وكذلك مزايا وعيوب القرض. كما يمكنك التعرف أيضاً على القرض العقاري من صندوق التنمية العقاري 1443 أهدافه وطريقة التقديم للحصول عليه.

القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية

توفر الحكومة السعودية الكثير من الخدمات والمساعدات للمواطنين لكي يتمكنوا من التغلب على ظروف الحياة العصيبة وعيش حياة اجتماعية جيدة واقتصادية جيدة. كما تقدم وزارة الإسكان السعودية والشئون القروية بالمملكة بتقديم تقرير يوضح قيام الحكومة بتقليص المدة للتمويل السكني. فأصبحت هذه الفترة كحد أدنى عشرين عام بعد أن كان خمسة وعشرين عام. وذلك من أجل أن يتم وصول القرض إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. فيتم تقديم قرض تصل قيمته إلى 500 ألف ريال سعودي لمن يتوفر لديهم جميع الشروط المطلوبة. كما يمكنك التعرف أيضاً على التمويل العقاري في برنامج سكني تعرف على الشروط المطلوبة وطريقة الحصول على التمويل.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض

كما قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على القرض. ويمكننا عرض الشروط المطلوبة كما يلي:

أن يكون حامل للجنسية السعودية

كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام كما يجب ألا يزيد عن ال70 عام

كما يشترط أن يكون المتقدم للقرض هو رب الأسرة

يجب ألا يكون قد استفادت الأسرة من أن آت الدعم قبل ذلك

كما يجب عدم امتلاك الأسرة لسكن مناسب في أخر خمس سنوات

أن يكون تابعاً لخدمة الدعم السكني الخاص بصندوق التنمية العقاري

كما يجب أن يكون عامل بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع العسكري.

مزايا القرض العقاري من وزارة الإسكان

يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

من الممكن الحصول على القرض بأكثر من طريقة

في حالة العجز الكلي أو الوفاة يتم الحصول على إعفاء تام

كما تصل فترة السداد إلى 25 عام

من الممكن الحصول على وثيقة تأمين تكافلي في حالة الكوارث.

عيوب القرض العقاري

يعتبر المبلغ الذي سوف يتم سداده مبلغ كبير جدا من الصعب سداده

كما ينتج عن القرض رسوم كبيرة

كما يؤثر تقلبات السوق السكني القرض العقاري المدعوم بفقد القيمة للعقار.

كم مبلغ القرض العقاري من وزارة الإسكان السعودية

لم تقم وزارة الإسكان السعودية بتحديد قيمة معينة لمبلغ القرض العقاري حيث تختلف قيمته من شخص لأخر. ومن الجدير بالذكر أنه يتم تحديد قيمة القرض حسب الدخل الشهري للمستفيد. ولكن يجب ألا تتخطى قيمة الدخل ال500 ألف ريال سعودي كحد أقصى.