الكل رابح.. أحدث عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية 2022 مع قسائم شرائية

تنطلق أحدث عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية 2022 بدءًا من صباح يوم الأربعاء 16 فبراير الجاري، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 فبراير، إذ يمكن التوجه إلى أقرب فرع وشراء السلع والمنتجات التي تحتاجها الأسرة بأسعار مخفضة وجودة عالية، وفي الوقت نفسه يُمكن الحصول على قسائم شرائية تصل إلى 300 ريال سعودي لأي مشتريات فوق 300 ريال، وهي فرصة للمواطنين والمقيمين الراغبين في توفير الأموال عند شراء المقاضي الخاصة بهم.

أحدث عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية 2022

وننشر أحدث عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الذين ينتظرون هذه العروض كل أسبوع لسد احتياجات الأسرة من السلع والمنتجات المختلفة، وهي على النحو التالي:

ثلاث حبات لحم تونا قطع فاتحة في زيت نباتي حدائق كاليفورنيا، بسعر 11.95 ريال سعودي، بدلا من 20.85 ريال سعودي.

ثماني أكياس مكرونة تريفا، بسعر 12.95 ريال سعودي، بدلا من 26 ريالا سعوديا.

حبتان زيت نباتي نخلتين، بسعر 19.95 ريال سعودي، بدلا من 35.90 ريال سعودي.

حبتان كريمة البندق والكاكاو بنده، بسعر 29.95 ريال سعودي، بدلا من 59.90 ريال سعودي.

وحبتان جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن بوك، بسعر 36.95 ريال سعودي بدلا من 54.95 ريال سعودي.

كيس أرز بسمتي أبيض حبة طويلة العائلة، وزن 10 كجم، بسعر 65.95 ريال سعودي، بدلا من 83.95 ريال سعودي.

كرتونة دجاج دو مجمد، بسعر 118.95 ريال سعودي، بدلا من 154.95 ريال سعودي.

أبزر الأرقام عن شركة بنده

وحققت شركة بنده في المملكة العربية السعودية، أرقامًا مهمة طوال تاريخها في بيع التجزئة، وهي على النحو التالي:

حققت 10.7 عملية بيع عبر متاجرها في عام 2019.

يتسوق في متاجر بنده نحو 120 مليون عميل كل عام.

ويعمل في متاجر بنده نحو 20 ألف عميل بتفانٍ والتزامٍ.

ولبنده نحو 200 متجر في أنحاء المملكة العربية السعودية.

أما الأصناف التي تعرضها في فروعها فتصل إلى 70 ألف صنف.

وتمتلك شركة بنده أسطولا من الشاحنات يصل إلى 600 شاحنة.

رقم شركة بنده السعودية

ويُمكن لأي مواطن أو مقيم في السعودية، التواصل مع ممثلي خدمة عملاء بنده السعودية، للتعرف إلى أحدث العروض الخاصة بالسلع والمنتجات المختلفة، وذلك بالاتصال على الرقم الهاتف: 966122394000 من أي مكان في المملكة، كما يمكن التواصل عبر [email protected]، بإرسال رسالة بها تفاصيل ما نرغب في التعرف إليه.