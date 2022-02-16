متاح رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية من خلال موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022. قامت وزارة التعليم العالي بالعراق بتخصيص رابط إلكتروني يقوم من خلاله الطلاب بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق، حيث تقدم الآلاف من الطلاب في جميع محافظات العراق بالتسجيل للقبول في الجامعات العراقية، وقد حرصت وزارة التعليم العالي بالبلاد في تيسير الاطلاع على نتائج القبول من خلال توفيرها إلكترونيا في المنزل، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم من انتشار الأوبئة والتي تحتم علينا منع التكدس والتزاحم لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

في ظل البحث المتزايد على مدار الأيام الماضية من جانب الطلاب حول معرفة الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات العراقية، بالإضافة إلى معرفة نتائج قبولهم في الامتحان التي قدموها الفترة الماضية، حيث نستعرض معكم فيما يلي خطوات الاستعلام الإلكترونية عبر الرابط الرسمي المخصص من وزارة التعليم، لإعلام الطلاب بنتائجهم:

في البداية على الطالب الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق. من الصفحة الرئيسية نقوم باختيار الخدمات التعليمية. اختيار نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2021/2022. يتم إدخال رقم امتحان الطالب وكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. انقر على أيقونة الاستعلام عن النتيجة. المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في مكانه. اختر أيقونة الاستعلام لعرض نتيجة القبول على الفور.

القبول الموازي بالجامعات العراقية

نستعرض معكم نسب القبول بالجامعات العراقية، والتي على الطالب تحقيقها ليتم الالتحاق بها:

طب بغداد 3%

الطب الكندي 8%

طب البصرة 5%

الطب المستنصرية 51%

طب القادسية 33%

طب ديالى 66%

كربلاء الطب 33%

طب نهرين 7%

طب تكريت 16%

طب ميسان 16%

كلية طب المثنى16%

طب كربلاء 33%

طب واسط 33%

باقي المعلومات تجدونها متوفرة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي على الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة من الطالب والمصاريف المدرسية المقررة هذا العام، مع العلم على ان بامكان الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي حتي نساعدكم بالحصول على تلك النتائج سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني وذلك فى اطار خدمتنا التي نعمل على تقديمها امام حضراتكم من أجل مساعدة جميع الطلاب على الحصول على نتائج القبول الموازي بالعراق