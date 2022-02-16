عاجل.. روسيا: إطلاق أى صاروخ فى ظل التوتر الحالى سيفسر على أنه ضربة نووية

جدة - نرمين السيد - قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسى ميخائيل بوبوف، أن إطلاق أى صاروخ فى ظل التوتر الحالى سيفسر على أنه ضربة نووية.



جدة - نرمين السيد - قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسى ميخائيل بوبوف، أن إطلاق أى صاروخ فى ظل التوتر الحالى سيفسر على أنه ضربة نووية. وأضاف بحسب "العربية"، أن الغرب نشر 60 ألف فرد وحوالى 150 مقاتلة فى أوروبا لخلق تهديد دائم لروسيا.

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