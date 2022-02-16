إنفجار هائل يهز نيويورك.. (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بذل رجال الإطفاء بمدينة نيويورك جهودًا مكثفة للتعامل مع إنفجار كبير بجزيرة لونج آيلاند بعد أن اصطدمت شاحنة وقود تحمل كمية هائلة من المحروقات بعدد من السيارات، مما أسفر عن إصابة السائق و3 من رجال الإطفاء الذين أسرعوا إلى موقع الانفجار الذى تسبب فى رعب كبير للسكان.





وذكرت مصادر أن الشاحنة كانت تحمل حوالى 13 ألف جالون من البنزين، تسبب أيضا في تسرب الوقود إلى أنفاق الصرف الصحى مما تسبب في حريق كبير تحت الأرض. وأكد شهود عيان أن الحادث وقع فى مقاطعة ناسو، عندما فقد سائق الشاحنة السيطرة على المقود وتحطم فى مقدمة صالة عرض Laz-Z-Boy الواقعة في بمركز روكفيل التجارى.

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