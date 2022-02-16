اسكتلندا: سجن «إرهابى البيئة» 8 سنوات بسبب زرع قنبلة فى حديقة إدنبرة

جدة - نرمين السيد - ووضع نيكولاوس كارفوناكيس، وهو فى الأصل من جزيرة كريت اليونانية، القنبلة البدائية المليئة بـ 58 مسمارا فى إحدى الحدائق العامة بشارع برينسيس فى فى إدنبره يناير 2018 بهدف تفجيرها.
ويعتقد خبراء المتفجرات بالجيش البريطانى أنه لو تم تشغيلها أو تم تفجيرهها عن طريق الخطأ، لكان بإمكانه التسبب فى إصابات كبيرة، حسبما استمعت المحكمة العليا فى إدنبرة. وادعى كارفوناكيس فى وقت لاحق أنه على صلة بجماعة.
واستغرق الأمر ما يقرب من عامين قبل أن يتم القبض على كارفوناكيس، 35 عاما، وهو جندى يونانى سابق.
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