عاجل- السعودية تدرس تقليل أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام فقط

جدة - نرمين السيد - كشف أحمد الراجحى وزير الموارد البشرية السعودى، أن المملكة تدرس حالياً تقليل أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، لافتًا إلى أن الهدف من نظام العمل الجديد أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف.





ولفت "الراجحى"، خلال المؤتمر الدورى للتواصل الحكومى، أن نظام العمل نظام يدرس الآن والهدف من هذا النظام هو أن تكون المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين، متابعًا : "اليوم كما يهمنا عدد تحديد ساعات وأيام العمل يهمنا أن يكون السوق جاذبًا للمستثمرين ويخلق وظائف". وذكر "الراجحى" أن عدد السعوديين فى سوق العمل وصل لأكثر من مليون و 900 ألف سعودى شاب وشابة، مؤكد أن هذا يعد رقما تاريخيا وغير مسبوق، وهذا وجه البوصلة لرؤية المملكة 2030.

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