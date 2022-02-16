نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تدرس تقليل أيام العمل إلى 4 أيام فقط فى الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال فيديو نشرته صحيفة البيان الإماراتية على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر صرح الدكتور أحمد الراجحى وزير الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بأن المملكة تقوم حالياً بدراسة تقليل عدد أيام العمل فى الأسبوع إلى أربعة أيام ومنح العاملين ثلاثة أيام إجازة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مؤكداً بأن الهدف من نظام العمل الجديد المقترح بالمملكة أن يكون جاذباً للمستثمرين وسوق الوظائف وصرح الراجحى بأن نظام العمل الذى يتم دراسته حالياً الهدف منه أن تكون المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين.

وأضاف أحمد الراجحى وزير الموارد البشرية بالمملكة أثناء المؤتمر الدوري للتواصل الحكومى بأن اليوم كما يهمنا تحديد عدد ساعات العمل وكذلك تحديد عدد أيام العمل فإنه يهمنا أيضاً أن يكون سوق العمل بالمملكة جاذباً للمستثمرين ويخلق وظائف جديدة.

وننشر تصريحات الدكتور أحمد الراجحى وزير الموارد البشرية والتى أدلى بها فى المؤتمر الدورى للتواصل الحكومى والخاصة برؤية المملكة العربية فى تقليل عدد أيام العمل إلى 4 أيام ومنح العاملين بالحكومة 3 أيام إجازة.

وتابع وزير الموارد البشرية السعودي بأننا اليوم حريصون على أن يكون نظام العمل الجديد جاذب للوظائف وخالق لها وبالتالى يمكننا خلق فرص عمل أكثر تساعد على توظيف أبنائنا.

وصرح أحمد الراجحى بأن عدد السعوديين الذين يتواجدون فى سوق العمل الآن قد وصل إلى أكثر من مليون وتسعمائة ألف شاب سعودي ويعد هذا الرقم رقم تاريخي غير مسبوق وهو ما يؤكد وجه المملكة العربية السعودية نحو رؤية عام 2030 بأن تكون المملكة سوق جاذب للمستثمرين وخلق وظائف جديدة وفرص عمل متنوعة لكل السعوديين.