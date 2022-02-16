نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. التعليم تُعلن موعد الاختبارات النهائية للفصل الثاني 2022 لطلاب السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في تعميم صادر عنها لجميع إدارات التعليم على مستوى المملكة، كشفت وزارة التعليم السعودية عن تنظيمات أعمال الاختبارات التي سيخضع لها الطلاب، بحلول نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 1443، وكشفت الوزارة من خلال التعميم الذي نشرته اليوم، عن موعد الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1443، بالنسبة لاختبارات المواد العلمية والشفهية ومواد التقويم التكويني، وبحسب ما تم الكشف عنه، فإن أولى الاختبارات التي سيخضع لها الطلاب، سيتم عقدها في شهر رجب.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1443

وأوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أو موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب السعودية، بالنسبة للمواد العلمية والشفهية ومواد التقويم التكويني، ستبدأ بحلول يوم الأحد الموافق 26 رجب 1443، وسيتم عقد الاختبار ضمن اليوم الدراسي، بينما بالنسبة للاختبارات التحريرية، فستبدأ الوزارة في عقدها لجميع المراحل التعليمية بداية من يوم الأحد 3 شعبان 1443، وتستمر الاختبارات حتى تنتهي بحلول يوم 7 شعبان 1443.

نظام الامتحانات وتقسيم الطلاب

وستقوم الوزارة بتقسيم الطلاب إلى مجموعات مصغرة، بحيث تحضر كل مجموعة الامتحان المقرر لها في مكان محدد، على أن يكون امتحانات جميع المجموعات الطلابية في نفس التوقيت وبنفس نسخة أسئلة الاختبار، في حالة المجموعات التابعة لنفس الصف الدراسي، وستجرى الاختبارات خلال جلسة واحدة، بحد أقصى اختبارين في اليوم الواحد وليس أكثر، وستقوم الوزارة بتشكيل لجان تكون مسؤولة عن رصد الدرجات لباقي المراحل الدراسية والصفوف وإعداد النتائج، على أن تنتهي من تلك الأعمال قبل نهاية الدوام ليوم الخميس 7 شعبان.

تقوم الفصل الدراسي الثالث

يبدأ الفصل الدراسي الثالث من يوم الأحد 17 شعبان 1443، ويعود الطلاب في هذا اليوم لاستئناف الدراسة للفصل الثالث خلال هذا اليوم، ويستمر الطلاب في الدراسة حتى نهايته وفق التقويم التالي: