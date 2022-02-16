خدمه إشغال الوظائف بالترقيات عبر موقع وزاره الموارد الموارد ومعرفه خطوات تنفيذ الخدمه

خدمه إشغال الوظائف بالترقيات من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام والتي تسال عنها الكثير من المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات إلكترونية يتم الحصول عليها أيضا من خلال الموقع الرسمي للوزارة والتي تم الإعلان عنها حديثا أيضا. ومن اهم هذه الخدمات خدمه التظلمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد وخطوات تقديم تظلم الكترونيا. كما تم الإعلان أيضا عن الغاء التأشيرات الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد ومعرفه اهم الشروط وخطوات الوصول للخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصل. بالإضافة إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح وتوضيح كيفيه وخطوات الحصول علي الخدمه الكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

خدمه إشغال الوظائف بالترقيات

أعلنت وزاره الموارد البشرية عن الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة. والتي شملت خدمه إشغال الوظائف بالترقيات. وهي خدمه إلكترونية تمكن جميع الجهات الحكومية من ترقيه الموظفين وذلك عن طريق المفاضلة والطرح. أو بالترقية الاستثنائية والتي تساهم في حكومة عمليه الترقيات بالكامل وفي جميع أنواعها. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة. وذلك عن طريق تحويل جميع خدمات المملكة الكترونيا من خلال المواقع الرسمية.

خطوات الحصول علي خدمه الترقيات

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وخطوات الحصول علي خدمه إشغال الوظائف بالترقيات الكترونيا. كما سوف نقوم بشرحها للموظفين والمختصين بالخطوات من خلال الأتي.

الموظفين

دخول الموقع الرسمي لمنصة مسار وتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد. يتم اختيار خدمه الترقيات ثم الاطلاع علي إعلانات الترقيات. اختيار الرغبات الوظيفية. معرفه نتيجة المفاضلة.

المختصين