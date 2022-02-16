الموارد البشرية تكشف حقيقة تغيير عدد أيام العمل إلى 4 عمل و3 إجازة

كشف المهندس “أحمد الراجحي”، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن حقيقة تغيير عدد أيام العمل إلى 4 عمل و3 إجازة، وقال بأن الجهات المسؤولة بالمملكة، تقوم بهذه الفترة بدراسة نظام العمل، لتجري بعض التعديلات الجديدة، التي ستجعل من المملكة مصدر جذب أكثر للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وحول السؤال الذي طرح عليه بخصوص، حقيقة وجود نية لتغيير عدد أيام العمل بالوقت الحالي، لتصبح بعد التعديلات 4 أيام عمل وثلاثة إجازة، فقد أشار إلى ضرورة أن يكون سوق العمل من مصادر جذب المستثمرين للمملكة.

حقيقة تغيير عدد أيام العمل إلى 4 عمل و3 إجازة

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي اليوم الأربعاء، وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أشار خلال تصريحاته الصحفية، إلى أهمية أن يكون سوق العمل من مصادر الجذب بالمملكة، وأكد على حرص الوزارة الدائم، على تطوير سوق العمل، ليستمر في جذب المزيد من الوظائف، وبالتالي يتيح فرص العمل للشباب السعودي والتيسير عليهم فيما يتعلق بالتوظيف.

وأشار وزير الموارد البشرية إلى مشروع التوطين، موضحًا أن معايير التوطين التي يتم الاعتماد عليها بهذه الفترة، تقوم على ضرورة وجود سعوديين يبحثون عن عمل بمجال معين ليتم توطينه، وقال الوزير أنه أصبح من الماضي قول أن السعودي لا يناسب مهنة معينة، وذلك لأن السعوديين أصبح بإمكانهم الانضمام للعديد من الوظائف التي تمدهم بالعائد المادي الجيد.

الموارد البشرية رقم التواصل

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين، العديد من الطرق التي يمكن من خلالها، التواصل مع الوزارة عبر الرقم المجاني والعديد من طرق التواصل الأخرى، وهذه الطرق تسمح للمواطنين، بالتواصل مع مقدمي الخدمات والدعم الفني، والاستفسار عما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين، تتعلق بنظام العمل والقوانين التي تطبقها الدولة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومن بين الطرق التي تتيحها الوزارة للتواصل الآتي: