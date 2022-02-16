منصة أملاك housing.gov.om خدمات عقارية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان، حيث قامت الوزارة بتيسير الحجز والتسجيل في المشروعات السكنية والعمرانية بالسلطنة وذلك بعد إطلاق الوزارة لحجز أراضي في كافة المحافظات العمانية وكان إطلاق المنصة بهدف التيسير على المتعاملين بتوفير الخدمات السهلة والرقمية بالوزارة لتوفير العديد من الخدمات عبر خدمة الشباك الواحد الذي يتم استخدامه للعديد من الخدمات السكنية.

منصة أملاك housing.gov.om خدمات عقارية إلكترونية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قامت وزارة الإسكان والتخطيط بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم خدمات الوزارة حيث اقبل على حجز الأراضي الجديدة في السلطنة المئات من العائلات، كما كان مسجلا في الحجز بأراضي السلطنة منذ 2015 العديد من الاسر الذي تم فتح باب تحديث البيانات الخاصة بها لضمان الحصول على الأراضي التي قامت الوزارة أخيرا بطرحها للمواطنين.

حجز أراضي وزارة الإسكان

قامت وزارة الإسكان بإطلاق مشروع احجز أرضك والذي يكون من حق كل اسرة في السلطنة حجز قطعة أرض لبناء سكن عائلي خاص لغير الحاصلين على قطعة ارض من الوزارة من قبل، وقد اقبل على خدمات الحجز المئات من الاسر كما اقبل على تحديث بيانات المواطنين المسجلين من قبل منذ 2015، بما استدعي أطلاق منصة جديدة لتنظيم أعمال الحجز والتسجيل وتحديث البيانات وهي منصة أملاك.

إطلاق منصة أملاك للخدمات الإلكترونية

تم إطلاق المنصة التجريبية الخاصة بوزارة الإسكان لمدة ستة اشهر وتشمل 59 هدمة إلكترونية يكون منها سبعة خدمات إلكترونية تتضمن خدمات دخول وتسجيل الشهر العقاري، إدخال البيانات العقارية – إصدار ملكية بدل فاقد – تصحيح الاسم وبيانات الميلاد العقارية – خدمات فك الرهن وتسجيل تملك العقار وحصر المواريث.

يتم عمل المنصة مؤقتا لضمان استيعاب الخدمات الكبيرة والضغط على وزارة الإسكان بهدف التيسير على المواطنين في المشاريع السكنية الجديدة.

كيفية العمل على منصة أملاك