رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى: نقدر دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكد روحى فتوح، رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الأربعاء، عمق العلاقات الثنائية مع مصر، والدور الذى تلعبه القاهرة فى دعمها ومساندتها للقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق أهدافها المشروعة فى تقرير المصير، والوقوف مع الشعب الفلسطينى ومعاناته.





جاء ذلك خلال اجتماع فتوح، مع السفير المصرى فى فلسطين طارق طايل، برام الله، حيث أطلعه على آخر التطورات على الساحتين السياسية والميدانية، وقرارات المجلس المركزى الأخيرة.

ووضع فتوح السفير المصرى بصورة الأوضاع الصعبة فى الأرض الفلسطينية، نتيجة الانتهاكات الخطيرة للاحتلال، والتى كان آخرها الاعتداءات الوحشية التى يقوم بها المستوطنون على أهالى حى الشيخ جراح فى القدس المحتلة، وفى جنين وبرقة بنابلس وسلفيت وباقى محافظات الوطن وقتل المدنيين العزل، بدعم وتواطؤ من الحكومة اليمينية المتطرفة فى إسرائيل، مؤكدا أن تلك الاعتداءات ترقى إلى جرائم حرب، وأن التدهور الناتج عن الاحتلال العنصرى سيقود إلى مربعات العنف والفوضى وإراقة الدماء.

وتطرق فتوح إلى قرارات المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها لحين اعترافها بحقوق الشعب الفلسطينى ودولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد السفير المصرى موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطينى فى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة، وفقا لحدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.