عاجل.. الخارجية الأمريكية: بوتين يمكنه أن يأمر بغزو أوكرانيا فى أى لحظة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الأمريكية، بحسب قناة "العربية"، أن روسيا تشن حملات مضللة للتغطية على احتمالية هجومها على أوكرانيا، مؤكدة أن بوتين يمكنه أن يأمر بغزو أوكرانيا فى أى لحظة.
وأوضحت أنهم لم يتلقوا أى رد من روسيا حول خطاب الضمانات الأمنية الذى قدمناه.
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