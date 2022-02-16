عاجل.. وزير الدفاع الإيطالى: انضمام أوكرانيا للناتو ليس على جدول الأعمال

جدة - نرمين السيد - وأضاف جويرينى، فى تصريحات له فى نهاية اليوم الأول لاجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسى "ناتو"، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أكى) : "أعتقد أنه ليس من الممكن قبول إملاءات تتحدى حق تقرير المصير للدول بصفة فردية".

وأكد "جويرينى" أن التصريحات الروسية بشأن الرغبة فى الدبلوماسية لتجاوز الأزمة مع أوكرانيا يجب أن تتبعها حقائق ملموسة، مشيرا إلى أن اليوم الأول لاجتماع (الناتو) تناول القضايا المتعلقة بالأزمة على الجانب الشرقى لأوكرانيا، وكذلك الرسالة الواضحة والقوية المرسلة من الحلف إلى روسيا فى الوقت الراهن، وهى التأكيد على تعزيز إجراءات الردع من ناحية، ومن ناحية أخرى التشجيع على الحوار مع روسيا فى جميع المنتديات.