نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis hrsd 1443 الحد المانع والأعلى للمعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر جدول الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد 1443، بالإضافة إلى الاستعلام عن الحد الأعلى لقيمة المعاش المحتسب للأسرة المقبولة في النظام المطور وفق الآلية الجديدة، حيث أطلقت الوزارة نظام الضمان الاجتماعي المطور متضمناً لكافة التفاصيل التي تتعلق بالبرنامج من حيث طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443، وشروط الاستحقاق ومعايير الأهلية التي من المقرر أن تتوافر لدى المتقدم لكي يحصل على المعاش المقرر للعائل والتابع، بالإضافة إلى تفعيل منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي تستقبل طلبات التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، ومن خلال المقال نوفر لمتابعي ثقفني جدول استحقاق الضمان الاجتماعي المعتمد على عدد أفراد الأسرة المقيمة في نفس المسكن، بالإضافة إلى رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد الرسمي.

جدول الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر للعام الماضي، وذلك بعد إجراء التعديلات والتطويرات التي من شأنها أن تعمل على توسيع نطاق الاستفادة من المعاش الضماني وزيادة عدد الأفراد والأسرة المستحقة، حيث تم تعديل البرنامج لكي يشمل فئات جديدة لم تكن موجودة في النظام السابق.

ولكن يجب الانتباه إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور لم يعد يعتمد على سن المتقدم أو حالته الاجتماعية بأن يكون متزوجاً أو مطلقاً أو أعزباً، فقد ساوى النظام بين الجميع من حيث هذه الأمور، حتى الموظف والعاطل لم يعد بينهم فارقاً، ولكن المعيار الرئيسي والأساسي للحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي الجديد هو الدخل الشهري للأسرة أو الفرد المستقل.

وهذا يعتبر نوعاً من أنواع الحماية الاجتماعية التي تسعى الوزارة لتحقيقها في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد جراء الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 1443، كما تهدف الوزارة أيضاً لتحقيق الاستقلال المالي للمستحقين، فالنظام المطور تم إنشاءه من أجل تزويد الأسر الأشد حاجة بالمال لتحسين الحالة المعيشية لهم، ويمكن الإطلاع الآن على الحد المانع للضمان الاجتماعي الذي يجب ألا يتجاوزه المتقدم، إلى جانب الحد الأعلى للقيمة المستحقة من خلال جدول الضمان المطور الموضح بالتالي:

عدد الأفراد

الحد المانع

الحد الأعلى لقيمة المعاش 1 1100 1100 2 1650 1650 3 2200 2200 4 2750 2750 5 3300 3300 6 3850 3850 7 4400 4400 8 4950 4950 9 5500 5000

من خلال جدول الضمان الاجتماعي المطور 1443 المرفق، يمكن معرفة استحقاق الفرد من الضمان الاجتماعي بنظامه الجديد بعد صدور قرار القبول والتأهل في البرنامج، كما يمكن التعرف على الحد المانع الذي يجب ألا يتجاوزه دخل المتقدم الشهري وأسرته، ومن يرغب في معرفة طريقة حساب الضمان المطور للحصول على إجابة سؤال كيف يحسب الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يمكنه ذلك الآن.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أطلقت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان أو مراكز العناية بالعملاء، وقد دعت كافة الراغبين بالالتحاق لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بضرورة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديدة وربط الجوال بالحساب المسجل.

كما يتاح من خلال المنصة أيضاً إمكانية التعديل على الطلب المقدم أو الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي لمعرفة نتيجة التأهل والقبول، حيث يمكن من خلال الحساب الخاص متابعة الطلب من وقت لأخر لمعرفة هل تم تأهلك أو رفضك، وفي حال الرفض تقوم الجهة المختصة بإرفاق سبب عدم التأهل في ملف المتقدم، ومن يرغب في الحصول على رابط التقديم على الضمان الاجتماعي 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

وبعد أن عرضنا قيمة استحقاق الفرد والأسرة من معاش الضمان وفق جدول الضمان الاجتماعي المطور المعلن عنه من قبل الوزارة، فقد أصبح بإمكانكم الآن معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الثانية المقرر نزولها في الشهر الميلادي الجاري، إلى جانب الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع الدعم الفني، كما يمكنكم الإطلاع على أسباب عدم التأهل في الضمان الموضحة من جانب المختصة.