برايس: أميركا بـ"المراحل الأخيرة" من محادثات النووي الإيراني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "في خضم المراحل النهائية" من المحادثات غير المباشرة مع إيران، التي تستهدف إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015، والذي يحد من أنشطة طهران النووية.

وأضاف برايس للصحفيين، مشيرا إلى الاتفاق النووي: "هذه في الحقيقة المرحلة الحاسمة التي سيكون عندها بمقدرونا تحديد ما إذا كانت العودة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا".

وقال المتحدث باسم وزراة الخارجية الأميركية إن "المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران ستكون في مصلحة الولايات المتحدة".

واستبعد باريس عقد لقاء بين وزير الخارجية الأميركية أنتوني بيلنكن ونظيره الإيراني أمير عبد اللهيان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

بدوره، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، على تويتر الأربعاء: "بعد أسابيع من المحادثات المكثفة بتنا أقرب من أي وقت مضى للتوصول لاتفاق"، ولكنه أضاف أن "لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء."

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأربعاء، إنه لم يتبق على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية سوى أيام، لكن الأمر الآن بيد طهران لاتخاذ القرار السياسي.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الأسبوع الماضي، بعد توقف دام عشرة أيام.