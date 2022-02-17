عاجل- تفاصيل المواجهة بين المقاتلات الروسية والأمريكية فوق المتوسط

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأربعاء، أن الطائرات الروسية اعترضت "بشكل غير مهنى" 3 طائرات تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "P-8A" نهاية الأسبوع الماضى فى المجال الجوى الدولى فوق البحر الأبيض المتوسط .





ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن "البنتاجون" أعلن عن مخاوفه للمسئولين الروس "من خلال القنوات الدبلوماسية"، وأنه لم يصب أحد بأذى فى هذه الأحداث. وحذّر البنتاجون من أن مثل هذه الحوادث قد تؤدى إلى نتائج أكثر خطورة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بأمان ومهنية وبما يتفق مع القانون الدولى فى المياه الدولية والمجال الجوى.

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