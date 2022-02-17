نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن التعاميم الأمنية و خطوات رفع إيقاف خدمة السفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن التعاميم الأمنية، هي أحد أبرز الخدمات التي توفرها الحكومة السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، حيث تعمل المنصة على تقديم الخدمة من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات اللازمة، ومن ثم ستظهر كافة التفاصيل اللازمة، وبعد أن سعى الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية للتعرف على طريقة الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية، وهذا في حال أن تم ارتكاب أي مخالفات قانونية من قبلهم، وقد عملت الحكومة السعودية على اتخاذ هذا النظام بهدف ضبط الطرق والحفاظ على سلامة الجميع، وبالتالي العمل على توظيف التكنولوجيا بالشكل المطلوب، كما يمكن التعرف علي شروط إيقاف الخدمات 1442 وكيفية إلغاء إيقاف الخدمات.



طريقة الاستعلام عن التعاميم الأمنية في المملكة

الاستعلام عن التعاميم من خلال رقم الهوية والمخالفات وإيقاف الخدمات، وإتباع مجموعة من الإجراءات اللازمة، والتي يمكن من خلالها التعرف عن التعاميم الأمنية بكل سهولة، وجاءت الخطوات علي النحو التالي:

تسجيل الدخول من خلال بوابة أبشر الإلكترونية. ثم إضافة البيانات الخاصة بالشخص الذي يرغب بالاستعلام عنه، ومنها رقم الهوية. قم بإضافة رقم الهاتف الخاص بالشخص المُستعلم عنه، وهذا لكي يتم التأكد من دقة البيانات وصحتها. ثم تدوين رمز التحقق، الذي سيصل من خلال الهاتف. قم بالنقر على أيقونة العرض. وأخيرا ستظهر جميع التفاصيل اللازمة حول التعاميم الأمنية.

الاستعلام عن طلبات التنفيذ برقم الهوية

تعتبر عملية الاستعلام عن طلبات التنفيذ برقم الهوية، هي أحد الخدمات المتوفرة أيضًا لكل من ترض لقرار أيقاف خدمة السفر عنه، حيث يمكن له الاستعلام عن طلبات التنفيذ من خلال خدمات موقع وزارة العدل بالمملكة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع التابع إلى وزارة العدل السعودية. ثم ستظهر القائمة الرئيسية الخاصة بالموقع، يجب النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”. قم بالضغط على أيقونة المزيد. ثم ستظهر مجموعة من الخيارات، ويجب أيقونة المحاكم. سوف تظهر صفحة أخرى بها مجموعة اختيارات، ثم يجب النقر على الاستعلام عن تنفيذ طلب عبر رقم الهوية. ثم النقر على أيقونة بدء الخدمة. يجب إضافة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في الحقل المخصص. قم بإضافة التاريخ الهجري والميلادي، ومن ثم رمز التحقق الموجود. ثم الضغط على كلمة التالي. ستصل لك طلبات التنفيذ الموجهة تجاهك.

الاستعلام عن إيقاف خدمة السفر

في حال عرض المواطن أو المقيم على أراضي المملكة العربية السعودية لتوقف الخدمات الحكومية الخاصة والتي تتمثل في خدمات الجوازات والأحوال المدنية، خدمة المرور، فيمكن له التعرف على الأسباب التي حالت بينه وبين حصوله خدمة السفر في السعودية عبر الخطوات الموضحة أدناه:

الدخول أولًا إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم لتسجيل عبر إضافة إدخال اسم المستخدم ومن ثم كلمة المرور الخاصة. يجب إضافة كود التحقق الظاهر. ثم النقر على حقل”خدمة الاستعلامات الإلكترونية”. تحديد أيقونة “خدمة الاستعلام عن التعاميم الأمنية”. سيظهر قرار إيقاف خدمة السفر والأسباب التي حالت بينه وبين الحصول على الخدمة.

خطوات رفع إيقاف خدمة السفر

يجب أولًا تسديد الديون المستحقة على المواطن أو المقيم الموقوف والممنوع من السفر، من ثم تقديم بتقديم طعن في وزارة العدل السعودية، وذلك لكي يتم البت في القرار ومن ثم رفع هذه الديون.