نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث بيانات جواز السفر للمقيم وشروط التحديث عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث بيانات جواز السفر للمقيم، الآن تحت أوامر من مديرية الجوزات في المملكة السعودية، قامت منصة ابشر الإلكترونية بتقديم خدمات عديدة، حيث كان أهمها خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقين السعوديين والوافدين، وذلك بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين وتوفير للوقت والمجهود والتزاحم على المصالح الحكومية، حيث أنها تقوم بهذه الخدمة مجاناً ودون دفع أي رسوم، إلا أنها وضعت بعض الضوابط والشروط،من أجل تحديث بيانات جواز السفر للمقيم السعودي والوافد عبر ابشر الإلكتروني، كما تقدم منصة أبشر أكثر من 160 خدمة إلكترونية، بشكل دوري بدون أوقات محددة لاستخدام المنصة، كما أن الجوازات السعودية توضح طريقة الاستفادة من من خدمة تواصل عبر أبشر.



طريقة تحديث بيانات جواز السفر للمقيم بالسعودية

وضعت مديرية الجوزات العامة السعودية، مجموعة من الخطوات لإتمام عملية تحديث بيانات جواز السفر للمقيم، عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث يجب قبل الذهاب للتجديد التأكد من صلاحية بطاقة الهوية الشخصية، وجاءت الخطوات علي النحو التالي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم الدخول إلى خانة خدمات أبشر، ثم تسجيل الدخول، كتابة الاسم والرقم السري. قم بالضغط على خدم خدماتي الظاهرة في أعلى الصفحة الرئيسية للمنصة. ثم اضغط على خدمة الجوازات. قم باختيار الخدمة المراد الوصول لها وهي “تحديث بيانات جواز السفر للمقيم”. ادخل البيانات المطلوبة لتحديث بيانات جواز السفر بشكل دقيق، ثم الضغط على التالي. ثم قم بقراءة الشروط التي وضعتها الحكومة لإتمام العملية والضغط على موافق.

شروط تحديث جواز السفر للمقيم عبر أبشر

لتحديث بيانات جواز السفر للمقيم السعودي والوافد عبر منصة ابشر الإلكترونية، يجب التعرف أولاً على الشروط التي وضعتها مديرية الجوازات، وجاءت الشروط كالتالي:

يجب أن يكون رب الأسرة أو الأب غير مطلوب أمنياً أو عليه أحكام أو هارب من حكم ويكون على قيد الحياة. ثم يشترط أن لا يحمل أي مخالفات مرورية. يلزم أن يكون مقيم في السعودية عند تجديد البيانات. ثم يجب أن تكون صلاحية الجواز ستة أشهر بعد التحديث.

تحديث معلومات الجواز للمقيمين خارج السعودية

أكدت للمديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بأنه لا يمكن الاستفادة من خدمة نقل معلومات جواز السفر من خارج المملكة، وأكدت المديرية بأن هذا الإجراء يجب أن يتم من داخل المملكة فقط، وهذا ما جاء في ضوء سعي المديرية لتقديم الخدمات من داخل المملكة وعدم مخالفة القانون المعمول به في البلاد، حيث ينص القانون على تحديث البيانات للمقيمين وفق وثائق رسمية معتمدة من داخل المملكة.

خدمات الجوزات الموجودة على منصة أبشر

تقدم منصة أبشر بعض الخدمات الخاصة بالجوزات، التي يمكن للعميل إجرائها بواسطة المنصة، وللاستفادة من تلك الخدمات يجب على العميل إنشاء حساب على المنصة أولًا، ثم الاستفادة من الخدمات عن طريق أحد الطرق، وهي عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وذلك من خلال تفعيل الحساب الخاص بالمنصة، كما يمكن عن طريق الحساب البنكي الخاص بالعميل، وأيضا عن طريق توجه العميل لفرع من فروع المديرية العامة للجوزات.