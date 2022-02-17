بايدن وشولتس يطالبان روسيا بـ"خطوات حقيقية لخفض التصعيد"

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، موسكو، الأربعاء، إلى اتخاذ خطوات حقيقية لنزع فتيل التوتر، وأكدا أنه لم تتم حتى الآن ملاحظة انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية.
وجاء في بيان صادر عن المستشارية الألمانية عقب اتصال هاتفي بين الزعيمين أن "خطر حدوث عدوان عسكري آخر من جانب روسيا ضد أوكرانيا لا يزال مرتفعا، ومن الضروري توخي أقصى درجات الحذر".
وأضاف بايدن وشولتس أنه "يتعين على روسيا اتخاذ خطوات حقيقية لخفض التصعيد"، وجددا التحذير من أن أي عدوان عسكري آخر تشنه موسكو ضد أوكرانيا سيؤدي إلى "عواقب وخيمة للغاية".
وكان شولتس قد اتصل هاتفيا ببايدن لإطلاعه على نتائج محادثاته، الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في موسكو.
ورحب الزعيمان بتصريحات بوتن بأن الجهود الدبلوماسية يجب أن تستمر لحل الأزمة الأوكرانية.
من جانبه، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي ناقش مع المستشار الألماني نتائج محادثاتهما مع بوتن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن استمرار الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
وأكدا مجددًا التزامهما بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وشددا على أهمية استمرار التنسيق عبر الأطلسي بشأن الدبلوماسية وإجراءات الردع وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو إذا غزت روسيا أوكرانيا.
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