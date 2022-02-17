أمين التعاون الخليجى: توحيد الجهود لرفع ترتيب دول المجلس فى مؤشر التنافسية

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، أهمية دور الهيئة الاستشارية وإسهاماتها فى تعزيز العمل الخليجى المشترك، مشيرا إلى أن اجتماع الهيئة يأتى تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لتوحيد الجهود لرفع ترتيب دول الخليج فى مؤشرات تقرير التنافسية العالمية، ‏وآلية إعداد الشباب لثورة المعلوماتية والتقنية الرقمية وخيارات الصناعات الخليجية فى ظل الثورة الصناعة الرابعة، وكذلك أزمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة.





وأكد الحجرف - حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس) خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى برئاسة أحمد بن عبدالعزيز الحقبانى رئيس الهيئة للدورة الحالية - الحرص على تقديم الدعم الكامل لأعمال الهيئة الاستشارية فى أداء مهامها فى الفترة القادمة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون، والدفع بملفات التكامل الخليجى لخدمة دول ومواطنى المجلس. وأشار إلى أهمية دور الهيئة الاستشارية الذى رسمه قادة دول المجلس. ونوه الحجرف بأن قمة العلا فى يناير 2021 شكلت ولادة جديدة للمجلس تزامنت مع دخول مسيرة التعاون المباركة عقدها الخامس، ثم جاءت قمة الرياض فى ديسمبر الماضى، لتؤكد ضرورة استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التى اعتمدها المجلس الأعلى فى عام 2016، لتحديد أولويات العمل الخليجى المشترك بدءا بالتكامل الاقتصادى، مرورا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركى ثم السوق الخليجية المشتركة، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية فى عام 2025.

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