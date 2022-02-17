فعاليات يوم التأسيس أول احتفال رسمي بهذه المناسبة بالسعودية لعام 2022

يوم التأسيس، هو واحد من الايام الخالدة في تاريخ المملكة العربية السعودية، فهذا اليوم يمثل أول خطوة في توحيد المملكة، تحت كيان واحد تمثل في الدولة السعودية الأولي، والتي تم تأسيسها في منتصف عام 1139 هـ الموافق 1727م، إلى عهدنا هذا، فهذا اليوم يؤكد على الجذور الراسخة في تأسيس الدولة السعودية والممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وبمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة في تاريخ المملكة فقد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة أمراً ملكياً باعتبار اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير كل عام عطلة رسمية لجميع العاملين في المملكة في الحكومة والقطاع الخاص.

فعاليات يوم التأسيس ذكري أول احتفال بهذا اليوم في السعودية للعام 2022:-

ويعد الاحتفال بذكرى يوم التأسيس لهذا العام، هو أول احتفال رسمي بذلك اليوم منذ إنشاء المملكة العربية السعودية، ولهذا فسيكون له بهجة خاصة، وسيتم الاحتفال به كما يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي، فكلاً اليومين مناسبة وطنية كبيرة في تاريخ المملكة، فيعد يوم التأسيس هو اليوم الذي تم فيه توحيد كل المناطق في شبه الجزيرة العربية تحت كيان واحد وهو الدولة السعودية وذلك فى شهر فبراير من عام 1727م أي منذ ثلاثة قرون، مما يؤكد على الجذور الراسخة للدولة السعودية في التاريخ الحديث.

ولهذا فسوف يشهد هذا اليوم إقامة العديد من الفعاليات والتي سوف نذكر منها مايلي:-