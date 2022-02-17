خاص لربات البيوت والأرامل والمطلقات قرض كنف من بنك التنمية الإجتماعية الشروط والأوراق المطلوبة ورابط التقديم

تهتم المملكة بمساعدة الأرامل والمطلقات وتقديم كل العون والمساعدات المالية بتمويلات مختلفة وبشروط ميسرة للغاية وبدون فوائد وتقدم تمويل كنف للنساء الأرامل والمطلقات وربة المنزل بمبادرة سامية وهادفة لمساعدة السيدات الأرامل والمطلقات وذلك للحصول على حياة كريمة لجميع المواطنات السعوديات داخل المملكة، وحددت شروط سوف نذكرها بداخل المقال وكيفية التقدم بطلب القرض وكذلك نوضح الأوراق والمستندات المطلوبة، حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية قرض كنف بدون فوائد ولا رسوم ادارية ضمن التسهيلات المقدمة للفئات المستهدفة للحصول على القروض المتاحة والتي تخص محدودي الدخل مواطنين ومواطنات من خلال مجموعة من الحلول التمويلية لدعم كل فئة على حدى سواء إن كان تمويل الأسرة الذي يشمل الرجال والنساء والمتقاعدين، أو تمويل الترميم المخصص لترميم المنازل التي تحتاج لذلك بتوفير المال المدعم دون تطبيق أي فوائد .

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض كنف الأرامل والمطلقات:

يجب توافر عدة شروط للحصول على قرض كنف وهي كالتالي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون عمره 25 عاماً كحد أدنى ولا تتجاوز 55 عاماً.

من الضروري تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة تقديمها إلى البنك.

يشترط أن يكون لدى الشخص المتقدم حساب في خدمة أبشر الإلكترونية.

أن يكون لدى الشخص المستفيد حساب بنكي للتمويل مفعل.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في قرض الكنف:

البطاقة الوطنية

كتابة عنوان السكن الخاص المتقدمة.

من الضروري كتابة رقم الآيبان الخاص بالحساب ومصدق من طرف البنك.

مطلوب كتابة رقم الهاتف المحمول يكون مسجل في منصة أبشر.

مطلوب توفير صورة من سجل الأسرة.

تقديم نموذج يضم اسم الموظف السعودي المختص بالبريد، بالإضافة إلى الاسم والتوقيع من طرف المتقدمة على طلب التمويل.

كيفية الحصول على قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية:

للحصول على قرض كنف يجب اتباع الخطوات التالية: