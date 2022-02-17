طريقة تحديث العنوان الوطني في أبشر والاستعلام برقم الهوية

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عمر شويل - جدة طريقة تحديث العنوان الوطني في أبشر؛ يعتبر العنوان الوطني من الأمور الهامة التي لا بد من أن يقوم كل من الشركات والمؤسسات المتواجدة في المملكة العربية السُّعُودية بالتسجيل فيه ويمكن أن يتم تحديث العنوان الوطني ذلك بواسطة المنصة الوطنية الموحدة نفاذ وسوف نقوم من خلال مقالنا هذا بالتعرف على طريقة تحديث العنوان الوطني.

طريقة تحديث العنوان الوطني في أبشر

من الممكن أن تقوم المؤسسات أو الأفراد بتحديث العنوان الوطني في أبشر وذلك بإتباع بعض الخطوات التي تم وضعها لتسهيل الأمر عليهم وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج المباشر إلى النفاذ الوطني الموحد.

ثم يتم الضغط على رابط أبدا الخدمة.

بعد ذلك يتم الضغط على خِيار خدمة تعديل العنوان الوطني/ إثبات العنوان.

ثم يتم تدوين كل من البيانات التي تخص المنزل أو الموقع.

النقر على زر تم التحقق.

الضغط على أيقونة التالي.

بعد ذلك يتم التأكد من العنوان الجديد وبعدها يتم النقر على أيقونة إنهاء وإرسال.

التحديث سوف يتم في خلال يوم واحد فقط من وقت تقديم الطلب.

من الممكن أن يتم الاطّلاع على العنوان الجديد وذلك بواسطة تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك في منصة أبشر.

طريقة تعديل بيانات العنوان الوطني

لقد تم وضع بعض الخطوات السهلة والميسرة التي يمكن من خلالها تعديل العنوان الوطني بواسطة المنصة الوطنية الموحدة وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الولوج إلى موقع سبل الإلكتروني.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة إدارة العناوين.

ثم يتم الانتقال إلى القائمة الخاصة بإدارة العناوين.

بعد ذلك يتم اختيار عنوان وطني.

الضغط على أيقونة العنوان الوطني المراد تعديله.

ثم القيام بإجراء كافة التعديلات المطلوبة.

وأخيراً يتم الضغط على زر حفظ التعديلات.

كيفية الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية

من الممكن أن يتم الاستعلام عن العنوان الوطني وذلك بواسطة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية ويتم ذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني سبل.

ثم بعد ذلك يتم تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمستعلم.

تدوين أيضاً رَقَم الجوال الخاص بالمستعلم.

ثم الضغط على أيقونة التحقق.

وأخيراً سوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالحساب المتواجد به العنوان الوطني للأفراد.

كيفية طباعة العنوان الوطني

لقد قام البريد السعودي سبل للمؤسسات والشركات والأفراد بإتاحة طباعة العنوان الوطني وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب المباشر إلى العنوان الوطني.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بواسطة النفاذ الوطني الموحد.

النقر على أيقونة إدارة العناوين.

الضغط بعد ذلك على خِيار عنوان وطني من خلال قائمة إدارة العناوين.

ثم يقوم المستخدم باختيار العنوان الوطني المراد طباعته.

النقر على أيقونة طباعة العنوان الوطني.

وبعد ذلك سوف يتم تحميل المِلَفّ بصيغه pdf على الجهاز الخاص بك حتى تستطيع طباعة العنوان الوطني.

كيفية حذف العنوان الوطني

من الممكن أن يتم حذف البيانات الخاصة بالعنوان الوطني من قبل المؤسسات أو الشركات وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب المباشر إلى الموقع الخاص بالعنوان الوطني.

ثم القيام بتسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة إدارة عنوان مسجل.

القيام بتدوين جميع البيانات المطلوبة حتى يتم التسجيل.

الضغط على خِيار تحقق.

ثم يتم اختيار البيانات المطلوب حذفها من العنوان الوطني.

ثم يتم الضغط على أيقونة إزالة.

وأخيراً يتم تأكيد العملية.

كيفية معرفة العنوان الوطني

من الممكن أن يقوم المستخدم بمعرفة العنوان الوطني الخاص به وذلك بإتباع بعض الخطوات الميسرة التي تم وضعها لمعرفة العنوان الوطني من خلالها وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج المباشر إلى محدد الخرائط السعودي.

وبعد الدخول يتم الضغط على زر البحث المتقدم.

ثم يقوم المستخدم بتحديد نوع البحث المطلوب.

تدوين العنوان الذي تريد الاطلاع عليه.

ثم يتم الضغط على أيقونة بحث.

وأخيراً يتم الاطلاع على النتائج بواسطة الخريطة.

وفي النهاية قد تعرفنا على طريقة تحديث العنوان الوطني في أبشر حتى يستطيع كل من الأفراد والشركات والمؤسسات تحديث العنوان الوطني كما قمنا بالتعرف على بعض الأمور التي تخص العنوان الوطني مثل كيفية تعديل العنوان الوطني وأيضا طريقة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهُوِيَّة الوطنية كما تعرفنا أيضا إلى كيفية طباعة العنوان الوطني وتعديل البيانات الخاصة بالعنوان وتعرفنا على طريقة حذف العنوان الوطني وكيفية التعرف على العنوان الوطني.