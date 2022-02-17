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“خدمة معاش الضمان” sso.hrsd.gov.sa ميعاد رسالة التأهيل في المرحلة الثانية لمقبولي الضمان في رجب – فبراير 2022، كما يتابع المسجلين في الضمان المطور كيفية استخراج مشهد ضماني ليتم تقديمه ورقيا إلى المؤسسات والمصالح الحكومية للتأكيد على الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتمتع بالخصومات والإعفاءات المقدمة منها، كما يتطلع المواطنين الراغبين في التسجيل إلى التعرف على كيفية حساب قيمة المعاش حسب قيمة الراتب وعدد أفراد الاسرة، ويقوم مقالنا عبر موقع ثقفني بشرح كافة الخطوات في “خدمة معاش الضمان” sso.hrsd.gov.sa ميعاد رسالة التأهيل.
“خدمة معاش الضمان” sso.hrsd.gov.sa ميعاد رسالة التأهيل SMS التسجيل بالضمان المطور 3
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاجتماع بشكل اسبوعي لدراسة كافة ما تم تقديمة والتعرف على ما يتم إضافته إلى الخدمات، حيث يتم تعديل كافة الشروط الخاصة بالاستحقاق بدراسة طلبات المواطنين وأعداد المستفيدين ومقارنتها بالدخل الشهري للمواطن وأسعار السلع والخدمات، وكان لارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية ورفع الدعم عن أغلب المحروقات والخدمات سبب في تطوير نظام الضمان ليصبح الضمان الاجتماعي المطور ليشمل فئات متعددة من المواطنين.
التحديثات الجديدة في الضمان المطور حسب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة
- تحديث بيانات المستفيدين من المنظومة بالسنوات الماضية ليقوموا بإعادة التسجيل وكتابة المعلومات الخاصة بالدخل والاسرة على الرابط الجديد لمنصة الدعم والحماية.
- استقبال طلبات 72 ألف أسرة من المواطنين في التسجيلات بالضمان المطور الجديد.
- يتم دراسة كافة الطلبات وتحديد المؤهلين في المعاش الشهري.
- قامت الوزارة باستقبال طلبات الموظفين العاملين بالدولة ويتم الحصول على رواتب لهم بالإضافة لراتب الضمان بالمنظومة الجديدة.
- تم رفع الحد الأدنى من الراتب ليكون 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد حسب حاسبة الضمان.
- قامت الوزارة بشمول العاطلين والمطلقات بضمان شروط الاستحقاق كما يجب على العاطلين الالتحاق ببرامج التدريب والحصول على وظائف.
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
الرد على رسالة “غير مؤهل” وكيفية التعامل معها
- يجب أن يتم مراجعة الرسالة للتعرف على سبب الرفض.
- يقوم المواطن باستكمال البيانات أو تسجيل الاستحقاق وتقويم أسباب الرفض جميعا.
- لابد أن تكون كافة البيانات صحيحة ودقيقة، حيث يتم مراجعتها مع قاعدة البيانات لوزارة الداخلية.
- يتم تقويم سبب الرفض وإعادة التسجيل بالبيانات الصحيحة عن المواطن وعن الدخل الشهري.
- يجب أرفاق المستندات بالطلب.
- يتم اختيار “أعادة الطلب” للتقديم من جديد.
كيفية إعادة تسجيل الطلب لغير المؤهلين وعمل حساب جديد على منصة الدعم والحماية والنفاذ الوطني
- يجب أن يكون للمستفيد حساب على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في خدمة معاش الضمان.
- يتم اختيار ايقونة بدء الخدمة.
- تفتح له نافذة منصة “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“.
- يتم الحصول على رقم مدني والرقم السري.
- يقوم بعدها بالدخول والتسجيل على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير.
- للاستفسار يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.
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