“خدمة معاش الضمان” sso.hrsd.gov.sa ميعاد رسالة التأهيل SMS التسجيل بالضمان المطور 3

“خدمة معاش الضمان” sso.hrsd.gov.sa ميعاد رسالة التأهيل في المرحلة الثانية لمقبولي الضمان في رجب – فبراير 2022، كما يتابع المسجلين في الضمان المطور كيفية استخراج مشهد ضماني ليتم تقديمه ورقيا إلى المؤسسات والمصالح الحكومية للتأكيد على الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتمتع بالخصومات والإعفاءات المقدمة منها، كما يتطلع المواطنين الراغبين في التسجيل إلى التعرف على كيفية حساب قيمة المعاش حسب قيمة الراتب وعدد أفراد الاسرة، ويقوم مقالنا عبر موقع ثقفني بشرح كافة الخطوات في “خدمة معاش الضمان” sso.hrsd.gov.sa ميعاد رسالة التأهيل.

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تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاجتماع بشكل اسبوعي لدراسة كافة ما تم تقديمة والتعرف على ما يتم إضافته إلى الخدمات، حيث يتم تعديل كافة الشروط الخاصة بالاستحقاق بدراسة طلبات المواطنين وأعداد المستفيدين ومقارنتها بالدخل الشهري للمواطن وأسعار السلع والخدمات، وكان لارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية ورفع الدعم عن أغلب المحروقات والخدمات سبب في تطوير نظام الضمان ليصبح الضمان الاجتماعي المطور ليشمل فئات متعددة من المواطنين.

التحديثات الجديدة في الضمان المطور حسب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة

تحديث بيانات المستفيدين من المنظومة بالسنوات الماضية ليقوموا بإعادة التسجيل وكتابة المعلومات الخاصة بالدخل والاسرة على الرابط الجديد لمنصة الدعم والحماية.

استقبال طلبات 72 ألف أسرة من المواطنين في التسجيلات بالضمان المطور الجديد.

يتم دراسة كافة الطلبات وتحديد المؤهلين في المعاش الشهري.

قامت الوزارة باستقبال طلبات الموظفين العاملين بالدولة ويتم الحصول على رواتب لهم بالإضافة لراتب الضمان بالمنظومة الجديدة.

تم رفع الحد الأدنى من الراتب ليكون 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد حسب حاسبة الضمان.

قامت الوزارة بشمول العاطلين والمطلقات بضمان شروط الاستحقاق كما يجب على العاطلين الالتحاق ببرامج التدريب والحصول على وظائف.