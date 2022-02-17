“حاسبة الضمان المطور بالراتب” النفاذ الوطني sbis.hrsd.gov.sa الحد المانع لراتب (فبراير 2022)

حاسبة الضمان المطور بالراتب sbis.hrsd.gov.sa والتي يتابع المواطنين المؤهلين والمقبولين في الضمان التعرف عليها والتعرف على كيفية حساب راتب الضمان حسب عدد من العوامل، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة ودراسة كافة طلبات الاستحقاق والمتقدمين بطلب راتب ومعاش الضمان وتقوم بالتراسل التدريجي للمواطنين وتقوم بإرسال الدفعة الثانية من رواتب مستفيدي الضمان المطور عبر رسائل SMS على الهواتف النقالة.

“حاسبة الضمان المطور بالراتب” النفاذ الوطني sbis.hrsd.gov.sa الحد المانع للراتب (فبراير 2022)

سجلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبات المواطنين في المنصة الجديدة لرابط الضمان المطو الجديد، حيث يتم الانتقال التدريجي من المنصة القديمة للوزارة إلى المنصة الجديدة، منصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي المطور ابتداء من 20 نوفمبر 2021 وحتى ستة اشهر من يوم التسجيل، 23 مايو 2022 ليتم الانتقال الكامل لقاعدة البيانات والتحديث والتسجيل عبر رابط الضمان المطور بالشروط الجديدة الخاصة بالاستحقاق.

تحديث منظومة الضمان بمنصة الدعم والحماية

أعلنت وزارة الموارد البشرية عدد من الخطوات الجديدة بعد اجتماع جميع أعضائها لتكون كالتالي:

قامت بطلب تحديث بيانات المستفيدين القدامى للانتقال على الرابط الجديد والحصول على شروط الاستحقاق الجديدة.

أعلنت محاسبة مستفيدي الضمان وفق ألية جديدة للتسجيل والاستحقاق والصرف جنبا إلى جنب إلى رواتب الضمان القديمة.

تقوم الوزارة بالإعلان التدريجي عن مستفيدي المرحلة الأولى والثانية برسائل نصية بالقبول أو الرفض على الهاتف النقال.

لا يتم قبول التظلمات بالنظام الجديد حيث يكون علي غير المؤهلين التسجيل من جديد عبر رابط الضمان المطور.

يتم انتقال خدمات المساعدة المقطوعة إلى منصة الدعم والحماية.

الحد المانع للضمان وكيفية التعرف على راتب المرحلة الثانية