الضمان المطور استعلام برقم الهوية أو ورقم السجل ١٤٤٣ يُعد من أهم الطرق الإلكترونية التي يعتمد عليها المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي الجديد من أجل معرفة حالة الطلب والأهلية للاستحقاق وغيرها من المعلومات والاستفسارات الأخرى حول الضمان، ولذلك سوف يتم من خلال موقع ثقفني فيما يلي ؛ توضيح طريقة إجراء استعلام عن الضمان برقم الهُوِيَّة.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد ٢٠٢٢

إن المملكة العربية السُّعُودية بجميع قطاعتها تسعى سعيا حثيثا إلى تحقيق مفهوم التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، وهذا المنطلق ؛ تم اتخاذ قرار بتدشين نظام الضمان الاجتماعي المطور الحديث الذي يهدف بدقة إلى وصول هذا الدعم إلى مستحقيه فقط.

ولا يقتصر الدعم في النظام الجديد على الدعم المالي فقط ولكن يقدم وأيضا دعم العلاج دعم التعليم دعم التدريب المهني وغيره. كما قد تم إضافة العديد من العقوبات الرادعة لكل من يقوم بتزوير البيانات من أجل الحصول على الدعم بدون حق.

الضمان المطور استعلام برقم الهوية ١٤٤٣

يمكن لأي مواطن إجراء استعلام عن الضمان المطور باستخدام رقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

الذَّهاب في البداية إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صفحة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان.

سوف تظهر صفحة تتطلب إدخال بعض البيانات وهي تشمل رَقْم السجل للمواطن وهو نفسه رقم الهُوِيَّة الوطنية، ورقم الضَّمان، وكذلك إعادة كتابة رمز التحقق البشري. والصورة التالية توضح ذلك:

بعد إدخال البيانات السابقة يجب النقر على زر (عرض).

بذلك سوف تظهر للمستخدم صفحة تتضمن على كافة المعلومات والبيانات الخاصة به حول الضمان الاجتماعي بالتفصيل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

من أهم الشروط الواجب توافرها في المواطن للحصول على الضمان الاجتماعي ما يلي: