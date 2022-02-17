توكلنا وطريقة التسجيل للمقيمين والزائرين كل ما عليك إتباع الخطوات بالتفصيل

من أكثر التطبيقات في تقديم خدماته الإلكترونية للمقيمين والزائرين والوافدين وكل طبقات المجتمع السعودي تطبيق توكلنا حيث يقوم بتقديم خدماته المتعددة لكل شرائح المجتمع السعودي وتعتمد عليه الكثير من المؤسسات الخدمية وكذلك زوار بيت الله الحرام وضيوف الرحمن للعمرة والحج، من خلال التسجيل في توكلنا للمقيمين والزائرين، حيث يعتبر التطبيق الذي تم تصميمه من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي “سدايا”، التطبيق الرسمي المعتمد لمتابعة الحالة الصحية للأشخاص في سبيل مساندة الجهات الحكومية في مواجهة انتشار الوباء العالمي “فيروس كورونا المستجد”، وكان التطبيق بدأ في خدمة منح التصاريح إلكترونيًا خلال فترة منع التجول، مما ساعد في الحد من انتشار الفيروس في المملكة، وثم تم تطويره ليشمل تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى حتى بات من أهم التطبيقات الإلكترونية في المملكة، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية التسجيل فى توكلنا وكيفية الاستفادة من خدماته للمقيمين والزائرين.

كيفية التسجيل في توكلنا للمقيمين والزائرين:

بعد تساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من تطبيق توكلنا حول طريقة التسجيل وهل تختلف عن الطريقة المعتادة ، لذلك نوضح من خلال هذا المقال لكافة متابعي موقع ثقفني كيفية التسجيل في توكلنا للأشخاص المقيمين والزائرين، وهذه الخطوات هي:

ضرورة تنزيل تطبيق توكلنا.

يقوم الشخص المستخدم بتحديد إذا كان مواطن أو زائر أو مقيم.

التأكد من إدخال البيانات المطلوبة صحيحة وهي(رقم الإقامة، أو نوع الهوية، أو جواز السفر وتاريخ الميلاد).

من الضروري إدخال رقم الجوال للزائر.

الموافقة على كافة الشروط عليك بعد قرائتها جيداً

الضغط على أيقونة التالي

من الضروري أن يقوم الشخص المستفيد بتخصيص كلمة مرور بعد إدخال اسم المستخدم.

التأكيد كلمة المرور.

من الضروري أن يقوم الشخص المستفيد بتحديد موقع الشخص المقيم وذلك من خلال قيامه بتفعيل خاصية GPS.

بكتابة كل البيانات المطلوبة عند التسجيل والتأكد من إدخالها صحيحة

ومن ثم فى الختام تقوم بالنقرعلى بدء استخدام التطبيق، ويجب تعريف رقم الجوال في توكلنا للمقيمين والزائرين عبر منصة أبشر وهو إجراء ضروري ليتمكن الزائر إنشاء حساب على تطبيق توكلنا.

كيفية التسجيل في توكلنا للمقيمين:

للتسجيل فى توكلنا للمقيمين يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي:

ادخل على الرابط التالي إلى موقع توكلنا

الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

اختيار الحالة الخاصة به سواء كان مواطن / مقيم.

التأكد من أن يقوم الشخص المستفيد إدخال البيانات المطلوبة عند التسجيل وهي: (رقم الهوية، ورقم الإقامة، وتاريخ الميلاد).

الموافقة على شروط وأحكام التسجيل بعد قرائتها جيداً

الضغط على أيقونة تسجيل.

إدخال كود التحقق بشكل صحيح

كتابة كلمة المرور بشكل صحيح

أن يقوم الشخص المستفيد بالسماح للتطبيق بالوصول إلى كافة البيانات الخاصة بالشخص المستفيد بالإضافة إلى تحديد مكان إقامته على الخريطة بشكل دقيق.

ثم تقوم بالإجابة على أسئلة التقييم الصحي، والمتعلقة بفيروس كورونا.

انتظر وسوف يتم عرض قائمة التابعين، والمكفولين المسجلين لديك في أبشر.

كيفية التسجيل في توكلنا للزائر: