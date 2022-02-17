أكثر من 147 ألف إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء تسجيل 147734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1085 وفاة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء تسجيل 147734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1085 وفاة. وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن27 مليونا و 806786 إصابة بكورونا و 640774 وفاة منذ بداية الجائحة ​​​.

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