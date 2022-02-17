نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير عبدالعزيز بن فهد يقدم دعم مالي للمواطنين والمقيمين بالسعودية وخارجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود الخيرية تقدم للمواطنين والمقيمين أيضاً فى السعودية الكثير من الخدمات والمساعدات المالية التي تسعى من خلالها لتيسير المعيشة عليهم ورفع مستوي المعيشي لهم وحل الازمات المالية التي قد يتعرضون إليها وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الأخرى الموجودة بالسعودية.

طريقة طلب المساعدة المالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

تنوعت المساعدات التي يقدمها الأمير عبدالعزيز بن فهد والتي تعد من ضمنها مساعدات علاجية ومساعدات لسد الدين والقروض عن المتعثرين، وغيرها من المساعدات الأخرى التي يقدم فيها قطعة أرض زراعية مجانية، ومساعدات ترميم وإعادة بناء المنازل، وغيرها من المساعدات الأخرى المتنوعة والتي سنوضح لكم الآن الطريقة الصحيحة لطلبها وهي:

هناك أربعة طرق مختلفة لتقديم طلب المساعدة من الأمير عبدالعزيز بن فهد من خلالها وهي:

إرسال الطلب على عنوان المؤسسة الخيرية الخاصة به وذلك على: 38 طريق الامير فهد بن سلطان بجوار مبني المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية. إرسال الطلب على رقم الواتساب: 8004000000 لطلب المساعدة من المواطنين خارج السعودية، يمكن إرسال الطلب على رقم: 920030003 الرقم الخاص بمؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد هو: 0533399982

الصيغة الصحيحة لتقديم طلب المساعدة للأمير عبدالعزيز بن فهد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد تحية طيبة وبعد.. توضيح الطلب وسردة فى سطور قليلة ليتم الموافقة عليه. تقديم الأوراق والمستندات التي توضح الحاجة لطلب المساعدة المالية، وإرفاقها مع الطلب. ختم الطلب بالشكر والتقدير لسمو الأمير والتمني بالنظر للطلب والموافقة عليه. اسم المرسل/ رقم الجوال/ العنوان السكني/

ويتم الرد على الطلب المقدم فى فترة قصيرة، وفي حال التاخير فى الرد فلا يزيد عن شهر.

المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية

تنوعت المساعدات المقدمة وتعد من ضمنها:

الدعم السكني. برنامج الدعم الريفي. قرض العمل الحر. دعم الأسرة المنتجة.

نتمنا أن نكون قد أفدناكم فى عرض محتوى مقالنا الخاص بمؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود، فقد أوضحنا لكم الصيغة الصحيحة لطلب المساعدة وأرقام وطرق التواصل مع المؤسسة لتقديم طلب المساعدة،فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.