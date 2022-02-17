كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة لحالات الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتسجيل 93 ألفا و135 إصابة جديدة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس. كما سجلت البلاد 36 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و238 حالة.

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