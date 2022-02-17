سفينة مساعدات مصرية تغادر إلى لبنان

دوت الخليج :- غادرت سفينة مساعدات مصرية ميناء دمياط، في طريقها إلى لبنان، وذلك بتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن السفينة تحمل على متنها 487.5 طن مساعدات، تضم 122 طن مواد غذائية، و265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.
وأشار سعد إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، كما تم التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.
المصدر: وكالات
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