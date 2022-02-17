حدود أوكرانيا تشتعل.. روسيا تناور الغرب بـ"فيديو القوات"

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، مقاطع فيديو تظهر عودة دبابات إلى قواعدها بعد الانتهاء من مناورات في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها بالقوة من الأراصي الأوكرانية عام 2014.
وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الروسية نشرت فيديو يظهر ما قالت إنها قوات ومعدات عسكرية من قوة دباباتها الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية، وهي تعود إلى قواعد انتشارها الدائمة بعد تدريبات.
وقالت الوزارة إن الدبابات والعربات المدرعة ستقطع حوالى 1000 كيلومتر عبر خطوط السكك الحديدية.
وكانت روسيا أعلنت قبل يومين بدء سحب جزئي للقوات المتمركزة على حدور أوكرانيا، لكن الغرب شكك في هذه التصريحات.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إن روسيا لم تسحب عمليا قواتها عن الحدود، بل عملت على تعزيزها.
الناتو والولايات المتحدة
والأربعاء، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن صور الأقمار الاصطناعية تؤكد عدم سحب روسيا لقواتها من حدود أوكرانيا.
وأوضح للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء دفاع الحلف في بروكسل يستمر يومين: "معلومات المخابرات لدينا تم تأكيدها بالفعل من مصادر مفتوحة، من خلال صور التقطتها أقمار اصطناعية تجارية".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشر على انسحاب القوات الروسية من مواقعها قرب حدود أوكرانيا بل أن موسكو تحرك وحدات مهمة لتكون أقرب من المنطقة.
وذكر بلينكن لقناة تلفزيون "إم.إس.إن.بي.سي": "هناك فرق بين ما تقوله روسيا وبين ما تفعله. لم نر أي انسحاب لقواتها. ما زلنا نرى وحدات مهمة تتحرك نحو الحدود وليس بعيدا عنها".
وأضاف: "ما نحتاج لرؤيته هو العكس تماما. نريد أن نرى هذه القوات تتحرك بعيدا".
كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد ناشد نظيره الروسي فلاديمير بوتن التراجع عن شن حرب على أوكرانيا وتحدث بوضوح عن "موت ودمار بلا داع" يمكن أن تتسبب موسكو فيهما والغضب الدولي الذي سيواجهه بوتن.
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