عاجل- أول تعليق من أوكرانيا على قصف مواقع شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى، "على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردا على ذلك".

يأتى ذلك فى الوقت الذى وصلت التوترات بين أوكرانيا وروسيا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث تتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.