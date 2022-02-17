طريقة التسجيل في الدعم الريفي السعودي وأهم الشروط reef.gov.sa

في الآونة الأخيرة نجد أن الكثير من الناس يبحثون عن طريقة التسجيل في الدعم الريفي السعودي، فأكثر الأشخاص يبحثون عن الاستفادة من هذه المبادرة، والتي تقدمها البنوك الوطنية مع الحكومة حيث تعمل على تبني الفلاحين والمزارعين، وذلك حتى الحصول على المعيشة الكريمة مثل باقي المواطنين، وذلك من خلال توفير الأموال التي تقوم بتوفيرها وزارة الزراعة بالسعودية.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي السعودي

أصدرت الحكومة السعودية مبادرة لدعم الزراعيين والفلاحين بالمملكة العربية السعودية تهدف هذه المبادرة لجعل حياة المواطنين من الفلاحين حياة متوازنة مادياً واجتماعيا مقارنة بباقي الفئات المجتمعية، وذلك بعد تأثر هذه الطبقة بأزمة كورونا العالمية، وقامت الحكومة السعودية بتوفير منصة حتى يقدر الفلاحين على التسجيل عليها للاستفادة من المبادرة وذلك من خلال عدة خطوات، والتي سنشير إليها فيما يلي:

الذهاب إلى رابط المنصة والمعروف باسم ريف للأسر المنتجة.

يقوم المزارع بإنشاء حساب جديد، وتعين كلمة سر خاصة.

قم بالضغط على تأكيد كلمة السر.

قم بإملاء البيانات مثل رقم التليفون والاسم وغيرها.

بعد ربط رقم الهاتف بالمنصة سوف تقوم المنصة بإرسال الكود الخاص بك فقم بتسجيله.

عليك الضغط على أيقونة التحقق.

اضغط على التسجيل.

الآن قدم طلب الدعم من خلال الضغط على كلمة تقديم.

ما هي شروط الدعم الريفي

بالرغم من أن المعروف أن هذه المنصة الخاصة بالمبادرة معنية بالريفيين، إلا أن هناك عدة شروط على مسجل البيانات معرفتها، قبل التسجيل في دعم ريف وهي كالتالي:

المبادرة مقدمة للسعوديين فقط.

مقدم الطلب عليه أن يكون حامل لوظيفة تابعة للهيئة الزراعية.

عمر مقدم الطلب بداية من 21 عام لما فوق.

الدخل الشهري لا يزيد عن ستة آلاف ريال.

الذهاب إلى وزارة الموارد البشرية، واستخراج وثيقة للتأكد أن عمل مقدم الطلب حر.

ألا يكون مقدم الطلب يستفاد من جهات أخرى أكثر من ثلاثة جهات.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن طريقة التسجيل في الدعم الريفي السعودي، كما قمنا بعرض الشروط الواجب توافرها في مقدم طلب الدعم من وزارة الزراعة، فإذا كنت ممن يمتلكون الجنسية السعودية عليك الاستفادة من هذه الخدمة بالتواصل مع المنصة الخاصة بذلك.