انفصاليون موالون لروسيا يتهمون الجيش الأوكرانى بقصف مواقعهم

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى الوقت الذى وصلت التوترات بين أوكرانيا وروسيا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث تتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.

كما تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية تأتى بهدف فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومى الروسى.